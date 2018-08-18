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Юлия Меньшова в Instagram порекомендовала Ригу любителям модерна

Юлия Меньшова была очарована столицей Латвии во время путешествия. Ведущей настолько понравилась Рига, что на своей страннице в Instagram она порекомендовала ее всем любителям модерна.

Юлия Меньшова в Instagram порекомендовала Ригу любителям модерна

Несколько дней назад Юлия Меньшова отправилась в путешествие по Прибалтике и была в восторге от местных достопримечательностей. Телеведущей больше всего понравилась столица Латвии и она опубликовала несколько фотографий в Instagram, на которых изображены винтажные лестницы, красивые дома и улицы. Под снимками знаменитость написала: «Если вы любите эпоху модерна, то обязательно приезжайте в Ригу. Здесь есть невероятной красоты район с архитектурой этого времени». В конце поста артистка добавила, что чаще всего люди ходят по улицам, не обращая внимания на окружающую их красоту.

Юлия Меньшова в Instagram порекомендовала Ригу любителям модерна

Пользователи Сети полностью согласились с высказываниями Юлии Меньшовой. Подписчики начали писать, что Рига всегда была особенной, и производила незабываемое впечатление на туристов.

 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 12:10
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