Юлия Меньшова в Instagram порекомендовала Ригу любителям модерна

Несколько дней назад Юлия Меньшова отправилась в путешествие по Прибалтике и была в восторге от местных достопримечательностей. Телеведущей больше всего понравилась столица Латвии и она опубликовала несколько фотографий в Instagram, на которых изображены винтажные лестницы, красивые дома и улицы. Под снимками знаменитость написала: «Если вы любите эпоху модерна, то обязательно приезжайте в Ригу. Здесь есть невероятной красоты район с архитектурой этого времени». В конце поста артистка добавила, что чаще всего люди ходят по улицам, не обращая внимания на окружающую их красоту.Пользователи Сети полностью согласились с высказываниями Юлии Меньшовой. Подписчики начали писать, что Рига всегда была особенной, и производила незабываемое впечатление на туристов.