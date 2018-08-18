АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
«Белые пятна»: Многие регионы Земли до сих пор не освоены человеком
EUR 76.18 USD 66.88
Курс валют на 18.08.2018

Шлем Юрия Гагарина продается на Avito - СМИ

Журналисты выяснили, что шлем Юрия Гагарина продается на Avito. Продавец утверждает, что это 100% оригинал, а также запросил за него «круглую сумму».

Шлем Юрия Гагарина продается на Avito - СМИ



Выяснением подробностей занимались сотрудники канала РЕН-ТВ. Им удалось узнать, что автор объявления является сотрудником Центра управления полетами, куда он приглашал заинтересованного покупателя для совершения сделки. Продавец подчеркнул в объявлении, что подлинник действительно является частью скафандра, в котором Гагарин первым улетел в космос. В приложении к основному артефакту шла еще открытка с автографом первого космонавта и фотокарточка, сделанная после его возвращения на Землю. Все документы, подтверждающие подлинность артефактов, у продавца есть. За шлем он запросил почти один миллион рублей, открытка обошлась бы в 500000 рублей, а фотография в 15000 рублей.

Напомним, что на продажу раньше был выставлен один из двух экземпляров шлема, изготовленных на заводе «Звезда». Однако объявление быстро удалили после активного интереса журналистов.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
Общество
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 11:30
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Специалисты NASA: Аккумуляторы на борту МКС не
Не анонсированный кроссовер Geely получил новую
«Белые пятна»: Многие регионы Земли до сих пор не
Шлем Юрия Гагарина продается на Avito - СМИ
Марат Башаров устроил грандиозный праздник в
«Я без бюстгальтера»: Филипп Киркоров потрогал
Леонид Агутин с Сергеем Шнуровым споют дуэтом
Ученые обнаружили железную атмосферу на новой
Яна Рудковская показала в Instagram тренировки с
Астрономы: Через четыре года обломки астероида
В Иерусалиме умерла старейшая на планете самка
Сибирячка пять дней выживала в тайге после
Палеонтологи обнаружили жука-опылителя в янтаре
Ученые нашли моральную альтернативу сексу
Ученые расшифровали ДНК мягкой пшеницы
«Роскосмос» заказал всепогодный комплекс
Итальянский ученый рассказал журналистам о своем
Россияне чаще стали выбирать LADA в качестве
Конспирологи: Нибиру приблизится к Земле 19
В новом сериале Светлана Ходченкова сыграла роль
Ученые построили астрофизическую модель эволюции
С конвейера российского завода сошло 100 000
Полина Гагарина поздравила свою маму с днём
Поклонники перепутали дочь Валерии Анну Шульгину
В Китае туристы были поражены видом гигантского
Медики назвали самые полезные сладости для
NASA опубликовало невероятный снимок магнитного
«Австралийский Мессинг» сообщил о дате пришествия
Мать Леонида Агутина Людмила написала книгу о
Реликтовое излучение на краю космоса помогло
Просмотреть все новости