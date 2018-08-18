Шлем Юрия Гагарина продается на Avito - СМИ
Журналисты выяснили, что шлем Юрия Гагарина продается на Avito. Продавец утверждает, что это 100% оригинал, а также запросил за него «круглую сумму».
Выяснением подробностей занимались сотрудники канала РЕН-ТВ. Им удалось узнать, что автор объявления является сотрудником Центра управления полетами, куда он приглашал заинтересованного покупателя для совершения сделки. Продавец подчеркнул в объявлении, что подлинник действительно является частью скафандра, в котором Гагарин первым улетел в космос. В приложении к основному артефакту шла еще открытка с автографом первого космонавта и фотокарточка, сделанная после его возвращения на Землю. Все документы, подтверждающие подлинность артефактов, у продавца есть. За шлем он запросил почти один миллион рублей, открытка обошлась бы в 500000 рублей, а фотография в 15000 рублей.
Напомним, что на продажу раньше был выставлен один из двух экземпляров шлема, изготовленных на заводе «Звезда». Однако объявление быстро удалили после активного интереса журналистов.
Выяснением подробностей занимались сотрудники канала РЕН-ТВ. Им удалось узнать, что автор объявления является сотрудником Центра управления полетами, куда он приглашал заинтересованного покупателя для совершения сделки. Продавец подчеркнул в объявлении, что подлинник действительно является частью скафандра, в котором Гагарин первым улетел в космос. В приложении к основному артефакту шла еще открытка с автографом первого космонавта и фотокарточка, сделанная после его возвращения на Землю. Все документы, подтверждающие подлинность артефактов, у продавца есть. За шлем он запросил почти один миллион рублей, открытка обошлась бы в 500000 рублей, а фотография в 15000 рублей.
Напомним, что на продажу раньше был выставлен один из двух экземпляров шлема, изготовленных на заводе «Звезда». Однако объявление быстро удалили после активного интереса журналистов.
Общество
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 11:30