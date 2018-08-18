Шлем Юрия Гагарина продается на Avito - СМИ

Выяснением подробностей занимались сотрудники канала РЕН-ТВ. Им удалось узнать, что автор объявления является сотрудником Центра управления полетами, куда он приглашал заинтересованного покупателя для совершения сделки. Продавец подчеркнул в объявлении, что подлинник действительно является частью скафандра, в котором Гагарин первым улетел в космос. В приложении к основному артефакту шла еще открытка с автографом первого космонавта и фотокарточка, сделанная после его возвращения на Землю. Все документы, подтверждающие подлинность артефактов, у продавца есть. За шлем он запросил почти один миллион рублей, открытка обошлась бы в 500000 рублей, а фотография в 15000 рублей.Напомним, что на продажу раньше был выставлен один из двух экземпляров шлема, изготовленных на заводе «Звезда». Однако объявление быстро удалили после активного интереса журналистов.