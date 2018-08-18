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Леонид Агутин с Сергеем Шнуровым споют дуэтом

Леонид Агутин на своей странице в Instagram выложил фотографию, на которой он позирует вместе с Сергеем Шнуровым. Поклонники узнали, что он и коллега споют вместе дуэтом.

Подписчиков Леонида Агутина заинтриговала эта новость, ведь музыканты выступают в совершенно разных жанрах, а поэтому сложно представить, что выйдет из подобного объединения. Без ложки дёгтя здесь не обошлось, некоторые фанаты обрушились на Сергея Шнурова с критикой, обвиняя его в том, что скатился в попсу. Ему не солидно в столь почтенном возрасте "играть музыку для масс и разводиться на публику".

Леонид Агутин с Сергеем Шнуровым споют дуэтом


Сергей Шнуров в последнее время на самом деле стал ближе к народу – делится в своём микроблоге личной жизнью, выступает на корпоративах, и выпускает клипы, которые получают всеобщее одобрение. Ходят слухи, что на него так повлияла Матильда, с которой музыкант накануне оформил развод. Именно она поспособствовала тому, чтобы музыкант вёл более размеренную жизнь, отказался от провокационных выступлений, и вошёл в отечественный шоу бизнес.

 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 11:00
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