Леонид Агутин с Сергеем Шнуровым споют дуэтом

Подписчиков Леонида Агутина заинтриговала эта новость, ведь музыканты выступают в совершенно разных жанрах, а поэтому сложно представить, что выйдет из подобного объединения. Без ложки дёгтя здесь не обошлось, некоторые фанаты обрушились на Сергея Шнурова с критикой, обвиняя его в том, что скатился в попсу. Ему не солидно в столь почтенном возрасте "играть музыку для масс и разводиться на публику".Сергей Шнуров в последнее время на самом деле стал ближе к народу – делится в своём микроблоге личной жизнью, выступает на корпоративах, и выпускает клипы, которые получают всеобщее одобрение. Ходят слухи, что на него так повлияла Матильда, с которой музыкант накануне оформил развод. Именно она поспособствовала тому, чтобы музыкант вёл более размеренную жизнь, отказался от провокационных выступлений, и вошёл в отечественный шоу бизнес.