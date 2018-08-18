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Яна Рудковская показала в Instagram тренировки с мячом для фитнеса от Chanel

Яна Рудковская решила заняться своей фигурой и практические ежедневно посещает спортзал. На страннице в Instagram знаменитость показала тренировки с мячом для фитнеса от Chanel.

Яна Рудковская показала в Instagram тренировки с мячом для фитнеса от Chanel

Продюсер замужем за Евгением Плющенко и у них подрастает сын Александр. Звездное семейство является активными пользователями социальных сетей и ежедневно публикую различные фотографии и видеоролики. Накануне Яна Рудковская на страннице в Instagram решила ответить на самый задаваемый вопрос подписчиков: «Часто ли она занимается спортом?». Знаменитость опубликовала фото, на котором она запечатлена в зале для тренировок с мячом для фитнеса от Chanel. В подписи к посту супруга Евгения Плющенко добавила, что стала заниматься 5-6 раз в неделю с тренером дома, а в поездки берет утяжелители, резинки, и маленькие гантели. Знаменитость сообщила, что не при каких обстоятельствах не пропускает занятия спортом.

Яна Рудковская показала в Instagram тренировки с мячом для фитнеса от Chanel

Подписчики продюсера пришли в восторг, забросав знаменитость комплиментами, и восхищаясь ее фигурой. Всего за сутки пост Яны Рудковской набрал более 35 тысяч лайков и множество комментариев.

 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 10:45
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