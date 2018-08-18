Астрономы: Через четыре года обломки астероида Энке столкнутся с Землей

Ежегодно ученые наблюдают два метеорных потока Тауриды, которые впервые были зафиксированы в XIX веке. Астрономы отметили, что сейчас их активность низкая – в среднем около семи метеоров в час.Недавно группа исследователей обнаружила новый поток астероидных обломков, орбита которого проходит сквозь орбиту Земли. Это астероиды 2015 TX24 и 2005 UR,имеющих 300- метровый диаметр. Их последнее приближение к планете было зафиксировано зимой три года назад, но ученые решили продолжить исследования в данном направлении.