Астрономы: Через четыре года обломки астероида Энке столкнутся с Землей
Астрономы предупреждают, что через четыре года Земля может столкнуться с обломками астероида Энке. Тогда человечество окажется на грани смертельной катастрофы.
Ежегодно ученые наблюдают два метеорных потока Тауриды, которые впервые были зафиксированы в XIX веке. Астрономы отметили, что сейчас их активность низкая – в среднем около семи метеоров в час.
Недавно группа исследователей обнаружила новый поток астероидных обломков, орбита которого проходит сквозь орбиту Земли. Это астероиды 2015 TX24 и 2005 UR,имеющих 300- метровый диаметр. Их последнее приближение к планете было зафиксировано зимой три года назад, но ученые решили продолжить исследования в данном направлении.
Ежегодно ученые наблюдают два метеорных потока Тауриды, которые впервые были зафиксированы в XIX веке. Астрономы отметили, что сейчас их активность низкая – в среднем около семи метеоров в час.
Недавно группа исследователей обнаружила новый поток астероидных обломков, орбита которого проходит сквозь орбиту Земли. Это астероиды 2015 TX24 и 2005 UR,имеющих 300- метровый диаметр. Их последнее приближение к планете было зафиксировано зимой три года назад, но ученые решили продолжить исследования в данном направлении.
Наука
Добавил: Берсенёва Ирина Сегодня, 10:30