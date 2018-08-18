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Астрономы: Через четыре года обломки астероида Энке столкнутся с Землей

Астрономы предупреждают, что через четыре года Земля может столкнуться с обломками астероида Энке. Тогда человечество окажется на грани смертельной катастрофы.

Астрономы: Через четыре года обломки астероида Энке столкнутся с Землей


Ежегодно ученые наблюдают два метеорных потока Тауриды, которые впервые были зафиксированы в XIX веке. Астрономы отметили, что сейчас их активность низкая – в среднем около семи метеоров в час.

Недавно группа исследователей обнаружила новый поток астероидных обломков, орбита которого проходит сквозь орбиту Земли. Это астероиды 2015 TX24 и 2005 UR,имеющих 300- метровый диаметр. Их последнее приближение к планете было зафиксировано зимой три года назад, но ученые решили продолжить исследования в данном направлении.

 
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Наука
Добавил: Берсенёва Ирина Сегодня, 10:30
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