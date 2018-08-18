Ученые обнаружили железную атмосферу на новой экзопланете

Астрономы выяснили, что KELT-9b удалена от Земли на 620 световых лет. Температура небесного тела превышает 4300 градусов по Цельсию, и способна испарять даже металл. Один оборот планеты вокруг родительской звезды HD 195689 равен 36 часам. Уже установлено, что основной составляющий элемент атмосферы KELT-9b представлен водородом.Как отметили ученые, из-за высокой температуры на планете испаряются любые металлы, при этом происходит препятствие для их конденсации. В результате у KELT-9b отсутствуют металлические облака, но вся атмосфера переполнена парами, состоящими из ионов и нейтральных атомов титана и железа.