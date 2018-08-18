Сибирячка пять дней выживала в тайге после спасения от медведей

Жительница посёлка в Иркутской области пошла вместе с родственниками в лес за грибами. Она отстала от людей и заблудилась, найдя хорошую полянку с дарами леса, а также имела с собой только зажигалку, перочинный нож, и корзину . С такими предметами рядовой пекарь смогла выжить в тайге пять дней. Сибирячка разжигала вокруг себя костры, чтобы отпугнуть зверей. Когда женщина поняла, что ей на помощь могут не прийти, она решила залезть на дерево и осмотреться. В это время на поляну вышла медведица с медвежатами, которые принялись играться с корзинкой, пока их мать искала еду, но потом животные ушли.Оглядевшись, сибирячка увидела вдалеке трубу зимовья, а по пути к заветному домику женщине пришлось пережить серьёзные испытания. Она застревала в болоте и отбивалась от диких пчёл. Спасатели нашли пропавшую особу в этом месте, после чего отвезли ее домой, оказав первую медицинскую помощь.