Ученые нашли моральную альтернативу сексу

Специалисты компании MyndPlay провели эксперимент, в котором задействовали добровольцев, которые любят часами ходить по магазинам. Людей участвующих в исследовании разделили на две группы, которые назвали «вдохновлённые покупатели» и «гоняющиеся за модой». Одни приобретают только вещи, подчеркивающие их индивидуальность, а другие занимаются шопингом для того, чтобы следовать модным тенденциям.Исследователи проанализировали гамма-ритм, генерировавшийся мозгом испытуемых в ходе экспериментальных занятий. Как оказалось, во время совершения покупок люди испытывали больше удовольствия, чем во время секса. Также ученые выяснили, что показатели у первой группы были намного сильнее, чем у второй.