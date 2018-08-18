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Ученые нашли моральную альтернативу сексу

Учёные сообщили, что нашли моральную альтернативу сексу. Как показали результаты исследования, интимные удовольствия можно заменить шопингом.

Ученые нашли моральную альтернативу сексу

Специалисты компании MyndPlay провели эксперимент, в котором задействовали добровольцев, которые любят часами ходить по магазинам. Людей участвующих в исследовании разделили на две группы, которые назвали «вдохновлённые покупатели» и «гоняющиеся за модой». Одни приобретают только вещи, подчеркивающие их индивидуальность, а другие занимаются шопингом для того, чтобы следовать модным тенденциям.

Исследователи проанализировали гамма-ритм, генерировавшийся мозгом испытуемых в ходе экспериментальных занятий. Как оказалось, во время совершения покупок люди испытывали больше удовольствия, чем во время секса. Также ученые выяснили, что показатели у первой группы были намного сильнее, чем у второй.

 
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Наука
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 09:35
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