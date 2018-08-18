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Ученые расшифровали ДНК мягкой пшеницы

Группа международных ученых завершила расшифровку ДНК мягкой пшеницы. Для этого им понадобилось более 10 лет, после чего результаты работ были опубликованы в профильных изданиях.

Ученые расшифровали ДНК мягкой пшеницы


Во все времена пшеница давала и продолжает давать человечеству больше калорий, нежели какой-либо другой продукт питания. Одомашнивание и разведение злака привело к появлению десятков полезных культур. Однако выведение новых сортов остается невозможным по одной простой причине: их ДНК не удавалось расшифровать. Геном этой культуры в пять раз больше нашей, а каждая хромосома содержится в шести разных копиях. В свою очередь каждая из них на 85% состоит из длинных поворотов, поэтому различить их очень сложно.

На сегодняшний день мягкая пшеница стала основой для трех разных растений: сначала, свыше 500 тысяч лет назад, дикое растение соединилось с неизвестным злаком и появилась Triticum turgidum, из которой еще в неолите вывели твердые сорта. Так появились четыре копии хромосом, а затем к ним добавилась еще пара аналогов усилиями человеческой селекции от не идентифицированного растения. Таким образом, мягкая пшеница получила «шестерной», гексаплоидный набор генов.

 
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Наука
Добавил: Берсенёва Ирина Сегодня, 09:20
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