Ученые расшифровали ДНК мягкой пшеницы

Во все времена пшеница давала и продолжает давать человечеству больше калорий, нежели какой-либо другой продукт питания. Одомашнивание и разведение злака привело к появлению десятков полезных культур. Однако выведение новых сортов остается невозможным по одной простой причине: их ДНК не удавалось расшифровать. Геном этой культуры в пять раз больше нашей, а каждая хромосома содержится в шести разных копиях. В свою очередь каждая из них на 85% состоит из длинных поворотов, поэтому различить их очень сложно.На сегодняшний день мягкая пшеница стала основой для трех разных растений: сначала, свыше 500 тысяч лет назад, дикое растение соединилось с неизвестным злаком и появилась Triticum turgidum, из которой еще в неолите вывели твердые сорта. Так появились четыре копии хромосом, а затем к ним добавилась еще пара аналогов усилиями человеческой селекции от не идентифицированного растения. Таким образом, мягкая пшеница получила «шестерной», гексаплоидный набор генов.