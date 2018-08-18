«Роскосмос» заказал всепогодный комплекс круглосуточного наблюдения за Землей

Запуск спутника планируется провести до конца ноября 2025 года на ракете «Союз-2.1а». Для старта выбран космодром Восточный. Изготовит спутник НПО Машиностроения (Реутов). Предприятие представляет единственного участника конкурса. Уже пройдены этапы получения разрешений от антимонопольной службы. По отдельному госконтракту, будет заказан второй спутник - «Кондор-ФКА-М», который совершит полет в период с 2026 по 2028 года. Полный состав будет включать два спутника. Согласно требованиям контракта, предусмотрена возможность совместной работы с новыми аппаратами «Кондор-ФКА», находящимися в производстве на «НПО машиностроения».Серия «Кондор» представляет малые спутники для дистанционного зондирования Земли, разработки «НПО машиностроения». Производство запланировано для Минобороны РФ, а так же иностранных заказчиков. Аппараты будут выполнять задачи картографирования всей поверхности Земли, проводить разведку природных ресурсов, а также осуществлять экологический мониторинг.