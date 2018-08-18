Итальянский ученый рассказал журналистам о своем похищении пришельцами

63-летний итальянский специалист Маурицио Кавалло неоднократно заявлял о том, что его забирали пришельцы с планеты Кларион. По его словам, в первый раз это произошло в 1981 году. После похищения свидетель события не чувствовал себя «пленником» инопланетян, потому что узнал от них много новых вещей. Свои следующие визиты он назвал «пребыванием в гостях».В свое время итальянец работал в Университете Восточного Пьемонта. Но настоящий интерес к внеземным формам жизни у него появился после визита гуманоидов. Маурицио Кавалло даже написал несколько книг о встречах с гостями из космоса, где описал свое похищение, а в качестве доказательства реальности событий представил несколько снимков, на которых изображены его «похитители».