Итальянский ученый рассказал журналистам о своем похищении пришельцами
Во время беседы с журналистами итальянский ученый раскрыл подробности своего похищения пришельцами. Кроме того, он показал фото, на которых были запечатлены инопланетные гости.
63-летний итальянский специалист Маурицио Кавалло неоднократно заявлял о том, что его забирали пришельцы с планеты Кларион. По его словам, в первый раз это произошло в 1981 году. После похищения свидетель события не чувствовал себя «пленником» инопланетян, потому что узнал от них много новых вещей. Свои следующие визиты он назвал «пребыванием в гостях».
В свое время итальянец работал в Университете Восточного Пьемонта. Но настоящий интерес к внеземным формам жизни у него появился после визита гуманоидов. Маурицио Кавалло даже написал несколько книг о встречах с гостями из космоса, где описал свое похищение, а в качестве доказательства реальности событий представил несколько снимков, на которых изображены его «похитители».
63-летний итальянский специалист Маурицио Кавалло неоднократно заявлял о том, что его забирали пришельцы с планеты Кларион. По его словам, в первый раз это произошло в 1981 году. После похищения свидетель события не чувствовал себя «пленником» инопланетян, потому что узнал от них много новых вещей. Свои следующие визиты он назвал «пребыванием в гостях».
В свое время итальянец работал в Университете Восточного Пьемонта. Но настоящий интерес к внеземным формам жизни у него появился после визита гуманоидов. Маурицио Кавалло даже написал несколько книг о встречах с гостями из космоса, где описал свое похищение, а в качестве доказательства реальности событий представил несколько снимков, на которых изображены его «похитители».
Наука
Добавил: Берсенёва Ирина Сегодня, 08:55