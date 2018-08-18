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Конспирологи: Нибиру приблизится к Земле 19 сентября

По мнению конспирологов, в NASA тайно подтвердили приближение Нибиру к Земле уже в начале осени текущего года. Ученые утверждают, что максимальное сближение с Голубой планетой произойдет 19 сентября.

Конспирологи: Нибиру приблизится к Земле 19 сентября


О том, что Нибиру приблизится к планете Земля, не устают утверждать приверженцы теории заговора. По их мнению, апокалипсис грядет 19 сентября сего года. Свое предположение конспирологи аргументируют тем, что в текущем году на всей территории Европы наблюдается аномальная жара, а это является прямым признаком того, что планета «Х» уже совсем близко.

Ученые уверены, что приближение Нибиру не приведет к немедленному концу света на Земле, однако повлечет за собой небывалую сейсмическую активность, а также повлияет на ход естественных процессов на планете. В частности, в Европе участятся землетрясения, которые и станут предвестниками приближения планеты «Х». В подобные утверждения уже мало кто верит после стольких провалов. Ранее конспирологи заявляли о приближающемся апокалипсисе, который должен был произойти 16 августа 2018 года.

 
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Наука
Добавил: Берсенёва Ирина Сегодня, 08:25
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