С конвейера российского завода сошло 100 000 кроссоверов Mitsubishi Outlander

Кроссовер Mitsubishi Outlander является бестселлером в модельном ряду производителя. На российском рынке января по июль текущего года было реализовано 13 218 автомобилей, по сравнению с прошлым годом это в 1,5 раза больше. Данная модель входит в десятку самых продаваемых кроссоверов в России. Для российских автолюбителей Outlander предлагается с тремя агрегатами мощностью 146, 167 и 230 лошадиных сил.Стоит отметить, что на мощностях предприятия в Калуге в настоящее время наряду с Mitsubishi Outlander выпускается Mitsubishi Pajero Sport с дизельным мотором, а также ряд автомобилей Группы PSA. Осенью нынешнего года на российском рынке появится обновлённая модель Outlander.