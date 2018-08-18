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Ученые построили астрофизическую модель эволюции Вселенной

Ученые построили астрофизическую модель, представляющую внегалактическое фоновое излучение. Данное явление образовало излучение от звезд и пыли за весь период эволюции Вселенной.

Новая модель помогла определить время жизни гигантских молекулярных облаков (или ГМО). Здесь рождаются молодые звезды. Только ультрафиолетовый и инфракрасный оптические диапазоны содержат излучение, которое может образоваться совершенно по другому. Суммарное излучение космической пыли и всех звезд представлено внегалактическим фоновым излучением.
Ученые построили астрофизическую модель эволюции Вселенной


Ученые рассказали, что экспериментально зарегистрировать фоновое излучение очень трудно. До настоящего времени неизвестны параметры эволюции звезд при фоновом изучении. Новая модель позволяет в режиме реального времени выбирать астрофизические параметры в зависимости от наблюдаемого спектра излучения.

Теперь стало возможно определить характеристики ГМО. Как оказалось, время жизни молекулярного облака примерно шесть миллионов лет, его радиус равняется шести парсекам (примерно 20 световых лет).

Высокая скорость звездообразования противоречит данным прямых наблюдений за фоновым излучением. При слишком медленном звездообразовании, возникает противоречие данным расчета излучения для отдельных галактик. Авторы исследований пришли к выводу, что началось звездообразование при красных смещениях, не позднее, чем через 1,5 миллиарда лет от рождения Вселенной.

 
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Наука
Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 08:00
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