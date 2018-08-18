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В новом сериале Светлана Ходченкова сыграла роль стриптизёрши

Светлана Ходченкова рассказала журналистам о том, что умеет танцевать на шесте. В новом сериале актриса сыграла стриптизёршу.

Недавно на экраны вышел комедийный сериал «Домашний арест», в котором одну из героинь сыграла Светлана Ходченкова. Ей досталась роль бывшей стриптизёрши. Актриса блестяще справилась с задачей благодаря своим навыкам. Оказалось, что звезда увлекается танцами на пилоне, где сочетаются элементы спортивной гимнастики и хореографии. Поэтому на съёмках знаменитость чувствовала себя как «рыба в воде».

В новом сериале Светлана Ходченкова сыграла роль стриптизёрши


В настоящее время актриса полностью отдаётся работе, а также не любит распространяться о своей личной жизни. Поклонникам известно, что Светлана Ходченкова была замужем за актёром Владимиром Яглачом, после пяти лет совместной жизни супруги развелись. В 2015 году звезда снова собиралась идти под венец с предпринимателем Георгием Петришиным, но по каким-то причинам свадьба не состоялась.

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 08:15
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