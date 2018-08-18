В новом сериале Светлана Ходченкова сыграла роль стриптизёрши

Недавно на экраны вышел комедийный сериал «Домашний арест», в котором одну из героинь сыграла Светлана Ходченкова. Ей досталась роль бывшей стриптизёрши. Актриса блестяще справилась с задачей благодаря своим навыкам. Оказалось, что звезда увлекается танцами на пилоне, где сочетаются элементы спортивной гимнастики и хореографии. Поэтому на съёмках знаменитость чувствовала себя как «рыба в воде».В настоящее время актриса полностью отдаётся работе, а также не любит распространяться о своей личной жизни. Поклонникам известно, что Светлана Ходченкова была замужем за актёром Владимиром Яглачом, после пяти лет совместной жизни супруги развелись. В 2015 году звезда снова собиралась идти под венец с предпринимателем Георгием Петришиным, но по каким-то причинам свадьба не состоялась.