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NASA опубликовало невероятный снимок магнитного поля Солнца

NASA опубликовало впечатляющий фотоснимок магнитного поля Солнца. На нем можно увидеть яркую область в центральной части светила, на которой хорошо просматривается концентрация линий поля.

NASA опубликовало невероятный снимок магнитного поля Солнца


При помощи компьютерного моделирования астрономы смогли воспроизвести колебания магнитного поля Солнца. Результат их работы получился впечатляющим. Ученые уверены, что магнетизм корректирует динамическую активность рядом с поверхностью светила. На поле оказывают влияние не только центральные колебания, но и те, которые наблюдаются в правом краю звезды.

Несколько дней назад NASA отправило очередную миссию, которая, по их мнению, существенно изменит представление жителей Голубой планеты о Солнце. Космический аппарат пройдет сквозь атмосферу звезды на дистанции 6,2 километров, преодолевая радиационное излучение и огромную температуру. После выполнения задачи зонд отправит фотоснимки на Землю.

 
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Наука
Добавил: Берсенёва Ирина Сегодня, 06:52
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