NASA опубликовало невероятный снимок магнитного поля Солнца

При помощи компьютерного моделирования астрономы смогли воспроизвести колебания магнитного поля Солнца. Результат их работы получился впечатляющим. Ученые уверены, что магнетизм корректирует динамическую активность рядом с поверхностью светила. На поле оказывают влияние не только центральные колебания, но и те, которые наблюдаются в правом краю звезды.Несколько дней назад NASA отправило очередную миссию, которая, по их мнению, существенно изменит представление жителей Голубой планеты о Солнце. Космический аппарат пройдет сквозь атмосферу звезды на дистанции 6,2 километров, преодолевая радиационное излучение и огромную температуру. После выполнения задачи зонд отправит фотоснимки на Землю.