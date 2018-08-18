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Поклонники перепутали дочь Валерии Анну Шульгину с матерью из-за нового образа

Поклонники перепутали 25-летнюю дочь Валерии Анну Шульгину с матерью из-за нового образа. Наследница со стильной прической и ярким макияжем стала поразительно похожа на певицу, опубликовав фото в Instagram.

Анна Шульгина решила пойти по стопам звёздной родительницы, она строит сольную карьеру, а также пробует проявлять себя в качестве актрисы и телеведущей. Внешне девушка всё больше становится похожа на свою мать. Недавно она опубликовала на своей странице снимок, на котором позирует в джинсах и полупрозрачной чёрной кофте. В этом образе её сложно отличить от знаменитой певицы Валерии.

Поклонники перепутали дочь Валерии Анну Шульгину с матерью из-за нового образа


Ещё три года назад у Анны Шульгиной не было такой стройной фигуры, однако девушка решила серьёзно заняться своей внешностью и села на диету. За несколько месяцев ей удалось сбросить около 30 килограммов. Теперь у дочери звезды идеальная фигура, которой она может гордиться.

Всё-таки быть женщиной это дар! 🖤

Публикация от Анна Шульгина (@anna_shulgina)


 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 07:30
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