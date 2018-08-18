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В Китае туристы были поражены видом гигантского ангела в небе

В Китае несколько человек стали очевидцами невероятного зрелища, развернувшегося над их головами. Туристы были поражены видом гигантского ангела в небе, предположив, что перед ними открылись врата рая.

В Китае туристы были поражены видом гигантского ангела в небе


Группа людей наблюдала за необычным существом с крыльями за спиной. О дате и месте произошедшего пока неизвестно, однако в Сети все чаще появляются ролики с видеозаписями очевидцев. На них можно рассмотреть темную фигуру, парящую в облаках над землей на глазах у сотен изумленных свидетелей событий.



Удивленные китайцы стали гадать о том, что им посчастливилось увидеть. Некоторые предположили, что в скором времени грядет Армагеддон, а ангелы являются его предвестниками. Кто-то решил, что перед ним открываются врата небес. После того, как видеоролик попал в Сеть, появилось еще больше версий относительно необычного сюжета. Скептики тоже не остались в стороне и назвали все происходящее фейком.

 
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Добавил: Берсенёва Ирина Сегодня, 07:15
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