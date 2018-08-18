В Китае туристы были поражены видом гигантского ангела в небе

Группа людей наблюдала за необычным существом с крыльями за спиной. О дате и месте произошедшего пока неизвестно, однако в Сети все чаще появляются ролики с видеозаписями очевидцев. На них можно рассмотреть темную фигуру, парящую в облаках над землей на глазах у сотен изумленных свидетелей событий.Удивленные китайцы стали гадать о том, что им посчастливилось увидеть. Некоторые предположили, что в скором времени грядет Армагеддон, а ангелы являются его предвестниками. Кто-то решил, что перед ним открываются врата небес. После того, как видеоролик попал в Сеть, появилось еще больше версий относительно необычного сюжета. Скептики тоже не остались в стороне и назвали все происходящее фейком.