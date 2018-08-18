Полина Гагарина поздравила свою маму с днём рождения и показала её архивное фото

Балерина Екатерина Мукачева 17 августа отпраздновала торжественное событие в своей жизни, принимая поздравления от близких и друзей. Исполнительница выложила несколько сюжетов, на которых её родственница запечатлена в молодости, после чего в описании к постам пожелала ей здоровья. На опубликованных кадрах позирует эффектная блондинка. Подписчики тут же присоединились к поздравлениям, отмечая, что артистка очень похожа на свою мать.Екатерина Мукачева состоялась в качестве балерины, а затем работала хореографом. Она вступала с труппой в Афинах, поэтому всё детство Полины Гагариной прошло в Греции, хотя звезда родилась в Москве. После того, как артистка сменила имидж, похудела, и перекрасилась в блондинку, она стала сильно похожа на свою мать.