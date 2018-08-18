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Медики назвали самые полезные сладости для здоровья

Медики рассказали, почему людям не нужно отказываться от сладкого. Также специалисты назвали полезные кондитерские изделия для здоровья.

Медики назвали самые полезные сладости для здоровья

Специалисты отметили, что нельзя считать все сладости вредными. Диетологи считают, что даже при наличии лишних килограммов или сахарного диабета, можно не отказываться от кондитерских изделий окончательно. Но лучше употреблять продукты на натуральных сахарозаменителях. Врачи обратили внимание на то, что сладости для детей имеют большое содержание вредных веществ.

К здоровому рациону можно отнести мармелад, зефир и пастилу. Данные продукты в любом случае предпочтительнее леденцов и всего мучного, потому что в их составе содержатся пектиновые вещества и пищевые волокна, полезные для организма. Что касается шоколада, то съедать его стоит по 20-30 граммов в день. Диетологи подчеркнули, что молочный шоколад менее калорийный чем горький аналог.

 
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Наука
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 07:00
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