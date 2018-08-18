«Австралийский Мессинг» сообщил о дате пришествия Христа на Землю
Зарубежные СМИ рассказали об австралийском школьнике, которого называют "вторым Мессингом" из-за дара ясновидения. Он сообщил журналистам дату пришествия Христа на Землю.
Мальчик признался, что дату пришествия Бога узнал во сне. Это случится в августе 2018 года. Согласно утверждениям верующих людей, второе пришествие Иисуса Христа воскресит мертвых, но при этом живые люди значительно изменяться. Сам он будет иметь совсем иной вид, не такой, как его представляет человечество. Согласно христианской мифологии, перед пришествием Бога, Дьявол отправит Антихриста на Землю.
Некоторые СМИ ранее уже сообщали о расшифрованном учеными послании шумеров, которое указывает на приближение огромного космического тела к планете. По мнению экспертов, пророчество касается приближения планеты Нибиру, которая должна столкнуться с Землей в 2158 году.
Мальчик признался, что дату пришествия Бога узнал во сне. Это случится в августе 2018 года. Согласно утверждениям верующих людей, второе пришествие Иисуса Христа воскресит мертвых, но при этом живые люди значительно изменяться. Сам он будет иметь совсем иной вид, не такой, как его представляет человечество. Согласно христианской мифологии, перед пришествием Бога, Дьявол отправит Антихриста на Землю.
Некоторые СМИ ранее уже сообщали о расшифрованном учеными послании шумеров, которое указывает на приближение огромного космического тела к планете. По мнению экспертов, пророчество касается приближения планеты Нибиру, которая должна столкнуться с Землей в 2158 году.
Наука
Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 06:00