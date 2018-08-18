Мать Леонида Агутина Людмила написала книгу о знаменитом сыне

Подписчики Леонида Агутина наперебой стали спрашивать, где можно приобрести печатную продукцию, а те фанаты, которые уже прочитали сюжет, выразили восхищение идеей Людмилы Агутиной. Знаменитый исполнитель признается, что сам вряд ли бы придумал написать свою биографию. А мама знаменитости решила и сделала это, для нее это очень важно. Леонид Агутин немного стеснялся читать про себя, а иногда ему было даже неловко.Певец помогал матери запечатлеть события из своей взрослой жизни, когда ее не было рядом. И вот теперь исполнитель благодарен родственнице, что эта книга существует. Подписчики знаменитости выразили благодарность матери Леонида Агутина за создание его биографии. Пост певца собрал множество лайков и одобрительных комментариев.