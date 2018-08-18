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Мать Леонида Агутина Людмила написала книгу о знаменитом сыне

Поклонники Леонида Агутина увидели в Instagram новый пост, вызвавший у них восторг. Оказалось, что мать певца Людмила написала книгу о знаменитом сыне, озвучив информацию, связанную с его детством и юностью.

Мать Леонида Агутина Людмила написала книгу о знаменитом сыне

Подписчики Леонида Агутина наперебой стали спрашивать, где можно приобрести печатную продукцию, а те фанаты, которые уже прочитали сюжет, выразили восхищение идеей Людмилы Агутиной. Знаменитый исполнитель признается, что сам вряд ли бы придумал написать свою биографию. А мама знаменитости решила и сделала это, для нее это очень важно. Леонид Агутин немного стеснялся читать про себя, а иногда ему было даже неловко.

Мать Леонида Агутина Людмила написала книгу о знаменитом сыне

Певец помогал матери запечатлеть события из своей взрослой жизни, когда ее не было рядом. И вот теперь исполнитель благодарен родственнице, что эта книга существует. Подписчики знаменитости выразили благодарность матери Леонида Агутина за создание его биографии. Пост певца собрал множество лайков и одобрительных комментариев.

 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 05:00
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