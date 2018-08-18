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Реликтовое излучение на краю космоса помогло ученым найти следы существования ранней Вселенной

Группа физиков нашла свидетельство существования теоретической модели конформной циклической космологии. Реликтовое излучение на краю космоса помогло им найти следы существования ранней Вселенной.

Теорию конформной циклической космологии ученые предложили в 2005 году. Она указывает, что на самом деле представляемая неупорядоченность принадлежит предыдущей Вселенной, обладающей максимальным уровнем энтропии. Только это часть ее состояния была получена через сингулярность Большого взрыва.
Реликтовое излучение на краю космоса помогло ученым найти следы существования ранней Вселенной


Согласно предположений специалистов, бесконечное расширение Вселенной, материя которой превратится в электромагнитное излучение, математически неотличимо от сингулярности, которую берет за начало существования следующая Вселенная. В случае подтверждения этой гипотезы, должны существовать и аномалии в космическом радиоволновом фоне. Новая работа ученых показала, что ими могут оказаться «завихрения» поляризации реликтовых излучений, вызываемые неоднородностью среды из-за гравитационных волн. Они могут оказаться испаряющимися сверхмассивными черными дырами из предыдущей Вселенной.

 
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Наука
Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 04:00
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