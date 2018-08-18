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Гоша Куценко в интервью рассказал про ухажера своей дочери

У Гоши Куценко есть старшая дочь - 22-летняя Полина, которую родила ему актриса Мария Порошина. Сейчас в интервью артист признался, что рассекретил ухажера своей наследницы.

Гоша Куценко в интервью рассказал про ухажера своей дочери

Знаменитость, несмотря на то, что женат второй раз, сумел сохранить со старшей дочерью весьма доверительные отношения. Гоша Куценко не скрывает, что очень рад тому, что Полина пошла по его стопам. Наследница актера дебютировала в сериале «На пути к сердцу», после чего маленькая роль определила будущее дочери знаменитых актеров. Сегодня Полина уже востребованная актриса, которую зрители запомнили по таким фильмам, как «Компенсация» и «Последний мент».

Гоша Куценко в интервью рассказал про ухажера своей дочери

В своем интервью Гоша Куценко рассказал, что возлюбленным Полины стал молодой режиссер. Наследница познакомилась с ним два года назад. Актер признался, что не запомнил первую встречу с молодым человеком дочери, но он хочет, чтобы девушка была счастлива.

 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 03:30
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