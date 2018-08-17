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Тунис превратился в центр и лицо мирового терроризма

В Тунисе задержали 40-летнего радикалиста, который собирался совершить теракт в Бизерте. Его арестовала Национальная гвардия в международном аэропорту Энфидха-Хаммамет.

Задержанный является гражданином Туниса, но в последнее время он периодически жил на территории Франции.

Террористическая угроза со стороны Туниса возрастает с каждым днем. Данный инцидент является уже даже не «звоночком» для стран Европы. Проблема дает о себе знать, как тревожный звук набата, оповещающий о приближающейся опасности. В самом Тунисе преступность набрала невиданные обороты, и количество радикально настроенных местных граждан также пугает. В СМИ то и дело появляются новости о преступлениях, задержаниях и вопиющих инцидентах.

Страны Европы не могли не обратить на это внимание и сейчас изо всех сил работают над принятием мер для усиления контроля за наплывом мигрантов из данного государства. Например, в Италии новое правительство приняло решение усилить наблюдение за прибытием нелегалов в страну. Только за последние дни это позволило воспрепятствовать проникновению на ее территорию девяти тунисских экстремистов. Используя надувную лодку, они надеялись незаметно проникнуть в Италию, но местные правоохранители задержали их.

С проблемами из-за Туниса столкнулась и Германия. Выходец из этой арабской страны готовил массовое убийство с помощью опасного токсина под названием рицин. В Кельне сотрудники правоохранительных органов разоблачили и провели задержание 29-летнего Зифа Аллаха Х. Он исповедует радикальные взгляды и позиционирует себя как солдат «Исламского государства»(организация запрещена в РФ), женат на 43-летней немке, принявшей ислам.

Двух предполагаемых сообщников Зифа задержали уже на территории Туниса. Следствие установило, что они готовили террористические акты на территории своей страны и в Германии. Радикалы поддерживали связи с сирийскими террористами и даже собирались вступить в соответствующие организации.

Еще одно громкое дело — подготовка взрыва в тунисском курортном городе Сусс. Задержаны двое молодых такфиристов, которые тоже связаны с террористическими группировками из Ливии и Сирии. Они были обучены создавать взрывчатые вещества, а также использовать ножи для ближних атак во время терактов.

А вот 42-летний житель Туниса был задержан в тот момент, когда он попытался спровоцировать сотрудников Нацгвардии. Удалось установить его тесные связи с экстремистскими организациями Туниса и других стран.
Тунис превратился в центр и лицо мирового терроризма

Вместе с возрастающей террористической напряженностью Тунис одолевает уличная преступность. Уже никого не удивишь вооруженными нападениями прямо посреди города. Показательным является арест мужчины в Эль-Омране. Он напал на семью и отобрал у них все ценные вещи.

Данная ситуация в немалой степени вызвана тем, что власти Туниса долгое время закрывали глаза на реальные внутренние проблемы. Теперь все это снежным комом «наваливается» на общество. Правительство страны фактически находится в панике, пытаясь создать иллюзию, что прилагает какие-то усилия для их решения. Так происходит, например, в ситуации с экипажем российского судна Ural, который незаконно удерживают в порту Сфакса. Команду обвинили в причастности в терроризме, не предоставив никаких доказательств.

Тунисские власти долгое время игнорировали международные нормы, что привело к невозможности предотвращения всплеска экстремисткой деятельности. Сейчас на территории этой страны созданы идеальные условия, в которых террористические ячейки появляются, развиваются и процветают. Международные отношения Туниса сейчас сложно назвать успешными. Постепенное превращение этой страны в центр и лицо мирового терроризма в конце концов может сделать ее изгоем.

 
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Политика
Добавил: Роман Сегодня, 20:57
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