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По пути из Лас-Вегаса в Индианаполис свидетель события во время грозы снял на камеру НЛО

Отправившийся из Лас-Вегаса в Индианаполис автор ролика, хотел запечатлеть грозу и блики молний. Но в объектив камеры попал странный прямоугольный НЛО, который пролетел по небу на огромной скорости.

По пути из Лас-Вегаса в Индианаполис свидетель события во время грозы снял на камеру НЛО

Очевидец даже не сомневался, что это был корабль пришельцев, поскольку во время полета он менял своей цвет от белого до зелёного. Кроме этого, скорость объекта была слишком высокой для летательных аппаратов, которые есть на Земле. Автор сюжета уточнил, что НЛО двигался на высоте примерно 1200 метров. Очевидец обратился к специалистам, чтобы выяснить, что именно попало в объектив его камеры. Исследователи решили внимательно изучить материалы, чтобы сделать окончательные выводы.



Но специалисты все же сомневаются, что это был НЛО, поскольку ролик слишком короткий, и не удаётся отследить путь объекта дольше. Они не исключают, что это может быть небольшой корабль с пришельцами, которые выбрали грозу для полета, прикрываясь непогодой. Хотя есть мнение, что на ролике запечатлена обычная световая аномалия, которую редко могут увидеть люди.

 
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Наука
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 03:00
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