На поверхности смартфонов больше микробов по сравнению с сиденьем унитаза - Ученые

Такое заключение сделано специалистами Великобритании, после анализов поверхности гаджетов и последующего опроса владельцев устройств. В большинстве случаев пользователи заявили, что никогда не занимались чисткой поверхности изделий, а так же не использовали специальные салфетки и дезинфицирующие составы. Согласно статистике, в Соединенном королевстве только каждый 20 житель проводит профилактику своего телефона, но это происходит не более двух раз в месяц.Ученые рассказали, что самыми опасными объектами являются кнопки «Домой» и «Назад», при этом указывается и кнопка блокировки экрана, одновременно с самими дисплеем. Его поверхности накапливает самый большой объем различных микробов. При этом отмечается, что данный слой может достичь уровня, превышающего не только загрязнения на сиденье унитаза, но даже в ершике.