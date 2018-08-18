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На поверхности смартфонов больше микробов по сравнению с сиденьем унитаза - Ученые

На основании проведенных исследований, ученым удалось выявить новую угрозу, возникающую при использовании современных девайсов. Оказывается, на поверхности смартфонов больше микробов, чем на сиденье унитаза.

Такое заключение сделано специалистами Великобритании, после анализов поверхности гаджетов и последующего опроса владельцев устройств. В большинстве случаев пользователи заявили, что никогда не занимались чисткой поверхности изделий, а так же не использовали специальные салфетки и дезинфицирующие составы. Согласно статистике, в Соединенном королевстве только каждый 20 житель проводит профилактику своего телефона, но это происходит не более двух раз в месяц.
На поверхности смартфонов больше микробов по сравнению с сиденьем унитаза - Ученые


Ученые рассказали, что самыми опасными объектами являются кнопки «Домой» и «Назад», при этом указывается и кнопка блокировки экрана, одновременно с самими дисплеем. Его поверхности накапливает самый большой объем различных микробов. При этом отмечается, что данный слой может достичь уровня, превышающего не только загрязнения на сиденье унитаза, но даже в ершике.

 
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Наука
Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 02:30
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