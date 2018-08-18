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Пластические хирурги призывают людей не верить дилетантам с YouTube

Пластические хирурги не могут понять, что заставляет людей прислушиваться к советам непрофессионалов. По мнению специалистов, дилетанты используют для своих рекомендаций канал YouTube.

Пластические хирурги призывают людей не верить дилетантам с YouTube

Новоявленные эксперты в области пластической хирургии с помощью интернет-канала консультируют потенциальных пациентов, но при этом забывают про ответственность за возможные последствия. Медики проанализировали несколько десятков видеороликов на YouTube и выяснили, что только в 33% из всего просмотренного видеоматериала авторы компетентно озвучивают вопросы, связанные с подтяжкой лица. Большинство сюжетов стали просто фантазиями экс-клиентов пластических хирургов, которые не имеют права давать консультации в этой сфере.

Дилетанты заставляют пользователей Сети поверить в эффективность их процедур. Но медики предупреждают людей не верить ложным роликам в Интернете. Ведь для полноценной, а главное качественной коррекции лица, необходим реальный контакт между пациентом и специалистом.

 
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 02:00
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