Пластические хирурги призывают людей не верить дилетантам с YouTube

Новоявленные эксперты в области пластической хирургии с помощью интернет-канала консультируют потенциальных пациентов, но при этом забывают про ответственность за возможные последствия. Медики проанализировали несколько десятков видеороликов на YouTube и выяснили, что только в 33% из всего просмотренного видеоматериала авторы компетентно озвучивают вопросы, связанные с подтяжкой лица. Большинство сюжетов стали просто фантазиями экс-клиентов пластических хирургов, которые не имеют права давать консультации в этой сфере.Дилетанты заставляют пользователей Сети поверить в эффективность их процедур. Но медики предупреждают людей не верить ложным роликам в Интернете. Ведь для полноценной, а главное качественной коррекции лица, необходим реальный контакт между пациентом и специалистом.