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Математики разрабатывают модель со способами защиты от заразных людей

Канадские математики разработали абстрактную модель, в которую заложили способы защиты от заразных людей. Специалисты уже запланировали использование числовых параметров для известных болезней.

В результате экспериментов выяснилось, что при контакте с заразным человеком неизвестно, какие именно паразиты будут превосходящими, и какая степень опасности угрожает здоровью собеседника. Люди чаще всего опасаются тех больных, которым диагностировано слишком серьезное заболевание. В остальных случаях, при менее «опасных» бактериях или вирусах, они менее осторожны.
Математики разрабатывают модель со способами защиты от заразных людей


Более ранние математические модели не рассматривали психологическую сторону взаимодействия между людьми. Канадские ученые из университета Уотерлу выяснили, что при появлении в популяции информации о заболеваниях все сразу стараются отделиться от заболевших приятелей. Для наглядности ими была построена система дифференциальных уравнений, где видна связь между опасным патогеном и степенью ограничения общения между здоровыми и зараженными людьми. Математики сделали вывод, что существует связь между данными факторами. На основании полученных результатов планируется разработка надежных методов оповещения общества про инфекции, а так же способы их предотвращения.

 
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Наука
Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 00:30
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