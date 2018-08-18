Математики разрабатывают модель со способами защиты от заразных людей

В результате экспериментов выяснилось, что при контакте с заразным человеком неизвестно, какие именно паразиты будут превосходящими, и какая степень опасности угрожает здоровью собеседника. Люди чаще всего опасаются тех больных, которым диагностировано слишком серьезное заболевание. В остальных случаях, при менее «опасных» бактериях или вирусах, они менее осторожны.Более ранние математические модели не рассматривали психологическую сторону взаимодействия между людьми. Канадские ученые из университета Уотерлу выяснили, что при появлении в популяции информации о заболеваниях все сразу стараются отделиться от заболевших приятелей. Для наглядности ими была построена система дифференциальных уравнений, где видна связь между опасным патогеном и степенью ограничения общения между здоровыми и зараженными людьми. Математики сделали вывод, что существует связь между данными факторами. На основании полученных результатов планируется разработка надежных методов оповещения общества про инфекции, а так же способы их предотвращения.