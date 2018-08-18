Внучка Аллы Пугачевой Клавдия провела лето в Майами

Публикация от KRISTINA ORBAKAITE (@orbakaite_k) 17 Авг 2018 в 4:35 PDT

Кристина Орбакайте, как и многие коллеги из российского шоу-бизнеса, считает, что ребенок должен знать хотя бы два языка, поэтому у девочки есть няня-филиппинка, которая общается с нею на английской языке, а в садике с наследницей артистки занимаются педагоги. Сейчас внучка Аллы Пугачевой вернулась из Америки в Россию и теперь вместе со звездными родителями осваивает новый вид спорта, доступный обеспеченным людям.Несколько часов назад на страничке Кристина Орбакайте в Instagram появилась видеозапись, сделанная в латвийском гольф-клубе OZO. На кадрах видно, как Клавдия ловко управляется с клюшкой. Исполнительница прокомментировала запись написав: «Ещё один вид спорта осваиваем всей семьёй». Всего за несколько десятков минут ролик просмотрело более 90 тысяч пользователей Сети.