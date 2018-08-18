Внучка Аллы Пугачевой Клавдия провела лето в Майами
Дочь Кристины Орбакайте и внучка Аллы Борисовны Пугачевой хорошо разговаривает на английском языке. Для того чтобы закрепить навыки, звезды текущим летом отправили Клавдию в Майами, где она посещала детский сад и общалась с детьми.
Кристина Орбакайте, как и многие коллеги из российского шоу-бизнеса, считает, что ребенок должен знать хотя бы два языка, поэтому у девочки есть няня-филиппинка, которая общается с нею на английской языке, а в садике с наследницей артистки занимаются педагоги. Сейчас внучка Аллы Пугачевой вернулась из Америки в Россию и теперь вместе со звездными родителями осваивает новый вид спорта, доступный обеспеченным людям.
Несколько часов назад на страничке Кристина Орбакайте в Instagram появилась видеозапись, сделанная в латвийском гольф-клубе OZO. На кадрах видно, как Клавдия ловко управляется с клюшкой. Исполнительница прокомментировала запись написав: «Ещё один вид спорта осваиваем всей семьёй». Всего за несколько десятков минут ролик просмотрело более 90 тысяч пользователей Сети.
Кристина Орбакайте, как и многие коллеги из российского шоу-бизнеса, считает, что ребенок должен знать хотя бы два языка, поэтому у девочки есть няня-филиппинка, которая общается с нею на английской языке, а в садике с наследницей артистки занимаются педагоги. Сейчас внучка Аллы Пугачевой вернулась из Америки в Россию и теперь вместе со звездными родителями осваивает новый вид спорта, доступный обеспеченным людям.
Несколько часов назад на страничке Кристина Орбакайте в Instagram появилась видеозапись, сделанная в латвийском гольф-клубе OZO. На кадрах видно, как Клавдия ловко управляется с клюшкой. Исполнительница прокомментировала запись написав: «Ещё один вид спорта осваиваем всей семьёй». Всего за несколько десятков минут ролик просмотрело более 90 тысяч пользователей Сети.