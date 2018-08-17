Ученые: При потере генов PRC2 повышается риск развития рака молочной железы

Комплекс белков, называемый PRC2, участвует при развитии из стволовых клеток тканей молочной железы. Специалисты проводили исследование на тканевой культуре, представленной органоидами молочной железы. С ее помощью ученые определили, как PRC2 влияет на нормальное развитие тканей. Результаты показали, что прогнозы развития рака молочной железы, нарушали активность PRC2. Этот комплекс обладает способностью глушить гены, управляющие развитием рака.При биоинформатических исследованиях экспрессии генов тканей, которые не имели PRC2, выяснилось, что данная ткань имеет много общего с «клодин-низкими» раками молочной железы. Полученные данные только подтвердил вывод, что неправильная генная регуляция клеток повышает их предрасположенность к перерождению в патологические аналоги.