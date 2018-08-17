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В Калифорнии молния сбила НЛО

В Калифорнии молния сбила НЛО, который двигался на огромной скорости. Уфологи считают, что корабль с пришельцами упал в лесу рядом с городом Гастин.

В Калифорнии молния сбила НЛО

Свидетели события опубликовали в Сети небольшое видео, на котором видно, как во время приближающегося дождя начался гром и молния. Автор сюжета вышел на балкон и решил снять капризы природы на камеру. Внезапно из грозовых туч вылетела огромная молния, которая попала прямо в пролетающий корабль инопланетян. Просмотревшие данное видео уфологи пришли к выводу, что материалы не являются фейком.


То, что корабль инопланетян притянул молнию обозначает, что он сделан из какого-то неизвестного науке метала. Специалисты были поражены внушительными размерами и скоростью НЛО. Сейчас уфологи собираются организовать экспедицию по поиску обломков корабля с пришельцами. Исследователи считают, что если инопланетяне действительно потерпели крушение в лесах Гастина, то скорее всего они не выжили.

 
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Наука
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 23:00
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