АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Отсутствие нормального сна и режима дня могут указывать на гениальность человека - Ученые
EUR 76.06 USD 66.89
Курс валют на 17.08.2018

Умер автор песен Аллы Пугачевой и Софии Ротару Николай Зиновьев

Сегодня не стало знаменитого поэта Николая Зиновьева. Он был автором песен, исполненных Аллой Пугачевой и Софией Ротару.

Умер автор песен Аллы Пугачевой и Софии Ротару Николай Зиновьев

Прощание с автором песен пройдет в это воскресенье в Центральном доме литераторов. Николай Зиновьев на протяжении многих лет боролся с болезнью Паркинсона, из-за которой он практически перестал ходить. В быту ему помогали супруга и специально нанятая сиделка. Похороны знаменитости пройдут на Химкинском кладбище. Николай Зиновьев написал более 200 песен, в том числе для Софии Ротару, Аллы Пугачевой, Ларисы Долиной, Валерия Леонтьева и Филиппа Киркорова.

Некоторые звезды отечественного шоу-бизнеса уже выразили соболезнования, скорбя о такой потере для литературного сообщества Российской Федерации, ведь Николай Зиновьев был очень талантливым поэтом, и мог еще многое дать своей стране. Напомним, что он также является многократным лауреатом музыкального фестиваля «Песня года».

 
Добавить в мои источники Я.Нов
Общество / ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 22:30
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Калифорнии молния сбила НЛО
Ученые назвали 6 полезных свойств баклажанов
Умер автор песен Аллы Пугачевой и Софии Ротару
Лариса Гузеева в соцсетях возмутилась поведением
Инженеры создали новые безопасные литиевые
Бывший гражданский супруг Ани Лорак Юрий Фалеса
Ученые NASA обнаружили на Луне загадочную пещеру
Древние инопланетные цивилизации находятся в
Тунис превратился в центр и лицо мирового
Инженеры США создали очки с автоматической
Компания Ford скоро запустит в производство
Певица Пелагея и Иван Телегин сыграли вторую
Новые загадки астероида Веста удивили светил науки
Диана Арбенина сравнила Монеточку с Земфирой
МКС запустила в космос спутники школьников из
В Красноярске под внедорожником провалился асфальт
Стали известны перспективы и сотрудничество
Сергей Шнуров сочинил хулиганскую песню для
Настя Каменских обнажила грудь на фото в Instagram
В Сети выложили видео с самым быстрым Volkswagen
Чак Норрис принял участие в сьемках рекламы
Назван ТОП-10 самых популярных китайских авто у
Главе МИД Австрии Карин Кнайсль предложили уйти с
Ольга Рапунцель призналась поклонникам, что ей
Марсоход NASA обнаружил на Красной планете
Отсутствие нормального сна и режима дня могут
Александр Клюквин рассказал, как он встретил
Экс-участник «Дома-2» Степан Меньщиков признался,
Актриса Светлана Степанковская из-за похудения
Сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко Александр
Просмотреть все новости