Умер автор песен Аллы Пугачевой и Софии Ротару Николай Зиновьев

Прощание с автором песен пройдет в это воскресенье в Центральном доме литераторов. Николай Зиновьев на протяжении многих лет боролся с болезнью Паркинсона, из-за которой он практически перестал ходить. В быту ему помогали супруга и специально нанятая сиделка. Похороны знаменитости пройдут на Химкинском кладбище. Николай Зиновьев написал более 200 песен, в том числе для Софии Ротару, Аллы Пугачевой, Ларисы Долиной, Валерия Леонтьева и Филиппа Киркорова.Некоторые звезды отечественного шоу-бизнеса уже выразили соболезнования, скорбя о такой потере для литературного сообщества Российской Федерации, ведь Николай Зиновьев был очень талантливым поэтом, и мог еще многое дать своей стране. Напомним, что он также является многократным лауреатом музыкального фестиваля «Песня года».