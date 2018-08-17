Расшифровка текстов шумеров позволила ученым узнать дату приближения планеты Нибиру к Земле

Знаменательное событие скорей всего произойдет между 2 100 – 2 158 годом. По древним поверьям, планета появляется один раз за 3 600 лет. Значит, недавнее толкование приверженцев альтернативной науки, которые из-за Планеты Х назначили конец света на 16 августа текущего года, оказалось неточным. Стоит отметить, что шумеры верили в существование двенадцати планет Солнечной системы. Самая огромная – Нибиру, вокруг которой в настоящее время ведутся споры среди научного сообщества и рядовых граждан.Она якобы существует между Марсом и Юпитером. В переводе «нибиру» - это пересекающая планета. Предки были уверены, что на данном космическом объекте обитают аннунаки, имеющие 5-метровый рост, но при этом продолжительность их жизни тоже составляет 360 000 земных лет.