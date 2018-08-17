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Стали известны перспективы и сотрудничество Промсвязьбанка в Новгородской области

В целях рабочего визита, во время встречи губернатора Новгородской области - Андрея Никитина и временно исполняющего обязанности руководителя администрации Промсвязьбанка - Петра Фрадокова, состоялась встреча. Во время этой встречи, обсуждались перспективы развития: области, предпринимателей и банка. Встреча была, полностью направлена на дальнейшие перспективы, по развитию и сотрудничеству.

Во время встречи, обсудили ряд проектов, которые связаны с тем, как улучшить, кредитные и ипотечные услуги, предоставляемые населению области. Больше всего, обсуждались услуги, которые касаются так называемой "военной ипотеки". Вопросы по поддержке бизнеса, в особенности малого и среднего, также затрагивались в ходе проводимой встречи.
Стали известны перспективы и сотрудничество Промсвязьбанка в Новгородской области

При встречи, было сделано несколько серьезных заявлений со стороны и.о руководителя Промсвязьбанка: "У нас, есть очень много направлений, в которых, мы можем сотрудничать. Наш банк, недавно, прошел государственную аккредитацию, теперь он является подведомственным Центральному Банку России. Банк, накладывает на нас обязанности, по которым, мы будем должны сотрудничать. Оборонный комплекс, одна из перспективных обязанностей, порученная нам".

Напомним, Промсвязьбанк, на территории Новгородской области, находиться очень давно. Вот уже на протяжении 20 лет, открыты подведомственные офисы, дочерние предприятия. Услугами банка пользуется, около 18 тыс. жителей области и 2000 предприятий Новгорода.

 
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Экономика
Добавил: Роман Сегодня, 19:00
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