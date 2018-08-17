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Лариса Гузеева в соцсетях возмутилась поведением своих звездных коллег

Лариса Гузеева всегда откровенна со своими фанатами. В этот раз актриса в социальной сети высказалась по поводу поведения своих звездных коллег.

Лариса Гузеева в соцсетях возмутилась поведением своих звездных коллег


Телеведущая в личном блоге общается с поклонниками на разные темы. Накануне звезда телеэкрана высказалась, как знаменитости ведут своим страницы в сетях. Она возмущена тем, что публичные люди совсем не реагируют на оскорбления, которые фолловеры пишут в комментариях. Знаменитость поведала, что лично чистит высказывания пользователей, а также не позволяет фанатам сквернословить.

Лариса Гузеева в соцсетях возмутилась поведением своих звездных коллег


Ведущая часто устраивала словесные перепалки с хейтерами . Недавно некоторые пользователи Сети нелестно выразились о ее дочке, после чего Лариса Гузеева сразу стала защищать свою наследницу.

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 22:10
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