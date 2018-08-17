Лариса Гузеева в соцсетях возмутилась поведением своих звездных коллег
Лариса Гузеева всегда откровенна со своими фанатами. В этот раз актриса в социальной сети высказалась по поводу поведения своих звездных коллег.
Телеведущая в личном блоге общается с поклонниками на разные темы. Накануне звезда телеэкрана высказалась, как знаменитости ведут своим страницы в сетях. Она возмущена тем, что публичные люди совсем не реагируют на оскорбления, которые фолловеры пишут в комментариях. Знаменитость поведала, что лично чистит высказывания пользователей, а также не позволяет фанатам сквернословить.
Ведущая часто устраивала словесные перепалки с хейтерами . Недавно некоторые пользователи Сети нелестно выразились о ее дочке, после чего Лариса Гузеева сразу стала защищать свою наследницу.
Телеведущая в личном блоге общается с поклонниками на разные темы. Накануне звезда телеэкрана высказалась, как знаменитости ведут своим страницы в сетях. Она возмущена тем, что публичные люди совсем не реагируют на оскорбления, которые фолловеры пишут в комментариях. Знаменитость поведала, что лично чистит высказывания пользователей, а также не позволяет фанатам сквернословить.
Ведущая часто устраивала словесные перепалки с хейтерами . Недавно некоторые пользователи Сети нелестно выразились о ее дочке, после чего Лариса Гузеева сразу стала защищать свою наследницу.