АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Отсутствие нормального сна и режима дня могут указывать на гениальность человека - Ученые
EUR 76.06 USD 66.89
Курс валют на 17.08.2018

Инженеры создали новые безопасные литиевые аккумуляторы

Эксперты утверждают, что работающие с литий-ионными батареями устройства могут взрываться. По этому инженеры Мичиганского университета решили предложить свой вариант, представленный безопасными литиевыми аккумуляторами.

Специалисты применили новый подход, основанный на новой технологии аккумуляторов. Идея заключается в использовании твердого керамического электролита, вместо жидкости. Уникальная керамика устойчива к металлическому литию, а так же обладает высокой проводимостью в условиях комнатной температуры. Новинка использует литиевые аноды, удваивающие плотность энергии, в отличие от литий-ионной технологии.
Инженеры создали новые безопасные литиевые аккумуляторы


Как отметили разработчики, керамический электролит создавался при температуре, равной 1000°С по Цельсию. Так же, литий-металл представлен как реакционноспособный материал, не обладающий горючестью. Специалисты уточняют, тесты были направленны на количественную оценку безопасности литиевых батарей, что не исключает определенные риски в работе.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
Наука
Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 21:55
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Калифорнии молния сбила НЛО
Ученые назвали 6 полезных свойств баклажанов
Умер автор песен Аллы Пугачевой и Софии Ротару
Лариса Гузеева в соцсетях возмутилась поведением
Инженеры создали новые безопасные литиевые
Бывший гражданский супруг Ани Лорак Юрий Фалеса
Ученые NASA обнаружили на Луне загадочную пещеру
Древние инопланетные цивилизации находятся в
Тунис превратился в центр и лицо мирового
Инженеры США создали очки с автоматической
Компания Ford скоро запустит в производство
Певица Пелагея и Иван Телегин сыграли вторую
Новые загадки астероида Веста удивили светил науки
Диана Арбенина сравнила Монеточку с Земфирой
МКС запустила в космос спутники школьников из
В Красноярске под внедорожником провалился асфальт
Стали известны перспективы и сотрудничество
Сергей Шнуров сочинил хулиганскую песню для
Настя Каменских обнажила грудь на фото в Instagram
В Сети выложили видео с самым быстрым Volkswagen
Чак Норрис принял участие в сьемках рекламы
Назван ТОП-10 самых популярных китайских авто у
Главе МИД Австрии Карин Кнайсль предложили уйти с
Ольга Рапунцель призналась поклонникам, что ей
Марсоход NASA обнаружил на Красной планете
Отсутствие нормального сна и режима дня могут
Александр Клюквин рассказал, как он встретил
Экс-участник «Дома-2» Степан Меньщиков признался,
Актриса Светлана Степанковская из-за похудения
Сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко Александр
Просмотреть все новости