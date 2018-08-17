Инженеры создали новые безопасные литиевые аккумуляторы

Специалисты применили новый подход, основанный на новой технологии аккумуляторов. Идея заключается в использовании твердого керамического электролита, вместо жидкости. Уникальная керамика устойчива к металлическому литию, а так же обладает высокой проводимостью в условиях комнатной температуры. Новинка использует литиевые аноды, удваивающие плотность энергии, в отличие от литий-ионной технологии.Как отметили разработчики, керамический электролит создавался при температуре, равной 1000°С по Цельсию. Так же, литий-металл представлен как реакционноспособный материал, не обладающий горючестью. Специалисты уточняют, тесты были направленны на количественную оценку безопасности литиевых батарей, что не исключает определенные риски в работе.