Бывший гражданский супруг Ани Лорак Юрий Фалеса надеется, что она простит Мурата Налчаджиоглу

С будущим мужем артистка познакомилась во время отдыха в Турции, после чего пара сыграла свадьбу в Киеве и на родине избранника. В 2011 году знаменитость подарила супругу дочку Софию. После вскрытия фактов по поводу измены Мурата Налчаджиоглу, звезда продолжает хранить молчание. Отец украинской вокалистки попросил репортеров не вмешиваться в данную ситуацию.Стоит отметить, что первым мужчиной Ани Лорак был Юрий Фалеса, с которым она прожила 13 лет. По словам продюсера, он готов оказать бывшей возлюбленной помощь, однако уверен, что она сможет со всем справиться сама.