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Бывший гражданский супруг Ани Лорак Юрий Фалеса надеется, что она простит Мурата Налчаджиоглу

Юрий Фалеса, являющийся бывшим гражданским супругом Ани Лорак, надеется, что певица простит Мурата Налчаджиоглу. Он считает, что ради ребенка звезде стоит примириться с избранником.

Бывший гражданский супруг Ани Лорак Юрий Фалеса надеется, что она простит Мурата Налчаджиоглу


С будущим мужем артистка познакомилась во время отдыха в Турции, после чего пара сыграла свадьбу в Киеве и на родине избранника. В 2011 году знаменитость подарила супругу дочку Софию. После вскрытия фактов по поводу измены Мурата Налчаджиоглу, звезда продолжает хранить молчание. Отец украинской вокалистки попросил репортеров не вмешиваться в данную ситуацию.

Бывший гражданский супруг Ани Лорак Юрий Фалеса надеется, что она простит Мурата Налчаджиоглу


Стоит отметить, что первым мужчиной Ани Лорак был Юрий Фалеса, с которым она прожила 13 лет. По словам продюсера, он готов оказать бывшей возлюбленной помощь, однако уверен, что она сможет со всем справиться сама.

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 21:40
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