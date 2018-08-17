Древние инопланетные цивилизации находятся в намеренной «спячке» - Ученые

Древние инопланетные цивилизации ожидают время, когда наша Вселенная станет намного холоднее. Это им даст возможность воспользоваться энергией, которая недоступна сейчас. Космическое пространство - это сверхмассивное место, в котором миллиарды планет и звезд содержат бесчисленные неразвитые и развитые внеземные миры. Земля – это только одна из многих других обитаемых планет. Эксперты считают, что связаться с инопланетными существами люди не могут из-за расширения пространства, учитывая Млечный путь.Также человечество не обладает высокоразвитыми технологиями. По предположениям ученых, такого рода «спячка» не дает возможность встретиться гуманоидам и землянам. Через миллиарды лет, когда фоновое космическое излучение Вселенной сведется практически к нулю, преимущественно из-за исчезновения звезд и скоростей расширения Вселенной, обработка информации станет достижимой до 1 030 раз быстрей, чем сейчас.