Инженеры США создали очки с автоматической фокусировкой направления взгляда
Инженерами США разработаны новые очки, способные автоматически фокусироваться на предмете, так что для этого достаточно направить взгляд в нужную сторону. Новинка представлена в ходе проведения «SIGGRAPH 2018 - Новые технологии».
Очки оборудованы датчиками расстояния и слежения за движением глаз. Использует изделие линзы с поддержкой переменного фокусного расстояния. Благодаря такому оснащению, очки могут отслеживать направление взгляда, одновременно подстраивая фокусное расстояние, рассчитанное до объекта наблюдения.
В настоящее время, при компенсации возрастного отвердения хрусталика, используют очки с разными диоптриями или специальные линзы с функциями переменного фокусного расстояния и ручной настройкой. Разработанные американскими инженерами очки, самостоятельно вычисляют направление взгляда, а так же фокусируют линзу всего за 150 миллисекунд. Как отметили специалисты, новые очки требуют значительно меньше времени на привыкание, в отличие от обычных.
Очки оборудованы датчиками расстояния и слежения за движением глаз. Использует изделие линзы с поддержкой переменного фокусного расстояния. Благодаря такому оснащению, очки могут отслеживать направление взгляда, одновременно подстраивая фокусное расстояние, рассчитанное до объекта наблюдения.
В настоящее время, при компенсации возрастного отвердения хрусталика, используют очки с разными диоптриями или специальные линзы с функциями переменного фокусного расстояния и ручной настройкой. Разработанные американскими инженерами очки, самостоятельно вычисляют направление взгляда, а так же фокусируют линзу всего за 150 миллисекунд. Как отметили специалисты, новые очки требуют значительно меньше времени на привыкание, в отличие от обычных.
Наука
Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 20:55