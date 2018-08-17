Инженеры США создали очки с автоматической фокусировкой направления взгляда

Очки оборудованы датчиками расстояния и слежения за движением глаз. Использует изделие линзы с поддержкой переменного фокусного расстояния. Благодаря такому оснащению, очки могут отслеживать направление взгляда, одновременно подстраивая фокусное расстояние, рассчитанное до объекта наблюдения.В настоящее время, при компенсации возрастного отвердения хрусталика, используют очки с разными диоптриями или специальные линзы с функциями переменного фокусного расстояния и ручной настройкой. Разработанные американскими инженерами очки, самостоятельно вычисляют направление взгляда, а так же фокусируют линзу всего за 150 миллисекунд. Как отметили специалисты, новые очки требуют значительно меньше времени на привыкание, в отличие от обычных.