Певица Пелагея и Иван Телегин сыграли вторую свадьбу

Для второй свадьбы исполнительница предпочла надеть белое кружевное платье от известного российского дизайнера. Торжество прошло во время отпуска знаменитостей на Мальдивах. Пелагея и Иван Телегин произнесли свои клятвы верности и получили свидетельство о заключении брачного союза возле декорированной цветами арки на пляже. Церемония сопровождалась лирической музыкой, гости осыпали пару лепестками роз, а вечером состоялся ужин под открытым небом.Второй свадьбой Пелагея и Иван Телегин развеяли многочисленные слухи о возможном разрыве отношений, которые в последнее время стали появляться в Сети. Напомним, что первое торжество звездной пары состоялось в 2016 году. В семье знаменитостей воспитывается дочь лицо, которой тщательно скрывается, а в планах у них рождение второго ребёнка.