Певица Пелагея и Иван Телегин сыграли вторую свадьбу
Певица Пелагея и хоккеист Иван Телегин, сыграли вторую свадьбу. Церемония состоялась в июле текущего года, но известно об этом стало только сейчас, поскольку знаменитость прикладывает много усилий, чтобы скрыть подробности своей личной жизни.
Для второй свадьбы исполнительница предпочла надеть белое кружевное платье от известного российского дизайнера. Торжество прошло во время отпуска знаменитостей на Мальдивах. Пелагея и Иван Телегин произнесли свои клятвы верности и получили свидетельство о заключении брачного союза возле декорированной цветами арки на пляже. Церемония сопровождалась лирической музыкой, гости осыпали пару лепестками роз, а вечером состоялся ужин под открытым небом.
Второй свадьбой Пелагея и Иван Телегин развеяли многочисленные слухи о возможном разрыве отношений, которые в последнее время стали появляться в Сети. Напомним, что первое торжество звездной пары состоялось в 2016 году. В семье знаменитостей воспитывается дочь лицо, которой тщательно скрывается, а в планах у них рождение второго ребёнка.
Для второй свадьбы исполнительница предпочла надеть белое кружевное платье от известного российского дизайнера. Торжество прошло во время отпуска знаменитостей на Мальдивах. Пелагея и Иван Телегин произнесли свои клятвы верности и получили свидетельство о заключении брачного союза возле декорированной цветами арки на пляже. Церемония сопровождалась лирической музыкой, гости осыпали пару лепестками роз, а вечером состоялся ужин под открытым небом.
Второй свадьбой Пелагея и Иван Телегин развеяли многочисленные слухи о возможном разрыве отношений, которые в последнее время стали появляться в Сети. Напомним, что первое торжество звездной пары состоялось в 2016 году. В семье знаменитостей воспитывается дочь лицо, которой тщательно скрывается, а в планах у них рождение второго ребёнка.