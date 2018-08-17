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Певица Пелагея и Иван Телегин сыграли вторую свадьбу

Певица Пелагея и хоккеист Иван Телегин, сыграли вторую свадьбу. Церемония состоялась в июле текущего года, но известно об этом стало только сейчас, поскольку знаменитость прикладывает много усилий, чтобы скрыть подробности своей личной жизни.

Певица Пелагея и Иван Телегин сыграли вторую свадьбу

Для второй свадьбы исполнительница предпочла надеть белое кружевное платье от известного российского дизайнера. Торжество прошло во время отпуска знаменитостей на Мальдивах. Пелагея и Иван Телегин произнесли свои клятвы верности и получили свидетельство о заключении брачного союза возле декорированной цветами арки на пляже. Церемония сопровождалась лирической музыкой, гости осыпали пару лепестками роз, а вечером состоялся ужин под открытым небом.

Певица Пелагея и Иван Телегин сыграли вторую свадьбу

Второй свадьбой Пелагея и Иван Телегин развеяли многочисленные слухи о возможном разрыве отношений, которые в последнее время стали появляться в Сети. Напомним, что первое торжество звездной пары состоялось в 2016 году. В семье знаменитостей воспитывается дочь лицо, которой тщательно скрывается, а в планах у них рождение второго ребёнка.

 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 20:25
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