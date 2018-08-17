Компания Ford скоро запустит в производство беспилотное серийное авто

Речь ведётся о беспилотной машине, которая способна передвигаться без вмешательства человека по дорогам общего пользования. Автомобиль разрабатывают с учётом получения четвёртого уровня автопилота. Машина легко сможет ориентироваться в окружающей обстановке, учитывая движущиеся и статичные объекты. Но во время непогоды водителю нужно управление брать в свои руки. Транспортное средство можно будет увидеть на авторынке в 2021 году. Рядовые покупатели на первом этапе реализаций не смогут получить новинку. Она станет доступна только корпоративным клиентам.Специалисты отмечают, что автопилотируемый транспорт намного безопасней обычных машин. Дело в том, что компьютерный блок с помощью панорамных камер может более внимательно следить за условиями на дороге, которые постоянно меняются.