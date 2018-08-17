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Ученые NASA обнаружили на Луне загадочную пещеру

Ученые NASA обнаружили на горной местности Луны необычною дыру, которая напоминает вход в пещеру. После просмотра материалов уфологи предположили, что данное отверстие может быть входом в подземное укрытие пришельцев.

Ученые NASA обнаружили на Луне загадочную пещеру

Исследователями было обнаружено нечто необычное в горной местности естественного спутника Земли, которая называется Апеннины с кратером Арат. Ученые NASA очень внимательно изучили фотографии Луны и заметили на ней образования, напоминающее горы, которых раньше не было.

Под так называемыми горами исследователи нашли аномалии, внешне очень похожие на металлические двери имеющие квадратную форму. Также сообщается, что на фотографиях, сделанных 5 лет назад, таких образований не замечали. Как они появились на поверхности Луны - пока неизвестно.



Ученые NASA не дают комментариев по поводу находки исследователей, а пользователи сетей выражают свое мнение по такому поводу после просмотра видео.

 
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Наука
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 21:25
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