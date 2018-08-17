Ольга Рапунцель призналась поклонникам, что ей тяжело пережить собственную популярность

«Вот смотрю на свою семью и думаю, вот за что? Почему? У нас здесь на проекте судьба нелегкая. Не люблю жаловаться, но мы вечно из года в год боремся за это место, нам приходиться всегда отстаивать свою семью, за жилье сколько раз боролись…Мы хотим пожить для себя тоже! А нам постоянно напоминают, что у нас было раньше в отношениях, зачем?», - написала Ольга Рапунцель.

Ни для кого из преданных поклонников прославленной телестройки не является секретом то, что семейству Ольги Рапунцель и Дмитрия Дмитренко так и не удалось стать любимцами телезрителей «Дома-2». Длинноволосая красавица и вовсе считает, что все дело в ее популярности, которой практически все завидуют и телезрители, и участники в том числе.Несколько часов назад Ольга Рапунцель попыталась выпросить у своих подписчиков капельку сочувствия. Девушка написала у себя на страничке в социальной сети Инстаграм довольно длинный пост, в котором по полочкам разложила, как им с супругом Дмитрием Дмитренко тяжело от того, что все, кто их окружают, постоянно им завидуют, упрекают их прошлой жизнью и ежедневно то и дело критикуют по любому поводу.По словам длинноволосой красавицы, никто не имеет никакого на то права, чтобы указывать ей с Дмитрием на что-то. Ольга подчеркнула, что каждый должен смотреть за собой. Они же в Периметре живут для того, чтобы телезрители «Дома-2» имели счастье наслаждаться ими каждый день, однако обсуждать их нельзя.Рапунцель подчеркнула, что ей с Дмитренко пришлось пережить довольно много всего, поэтому считает другие отношения на проекте достаточно легкими. Стоит отметить, что фолловеры один за другим принялись указывать Ольге на то, что на жилье нужна накапливать, а соответственно зарабатывать.Некоторые пользователи социальной сети заявили, что Ольга и Дмитрий обнаглели, ведь практически приказывают и телезрителям и участникам «Дома-2» не обсуждать, не критиковать и не жаловаться на них, при том, что они получают зарплату на реалити-шоу, бесплатную еду, роскошный отдельный дом и множество других бонусов.Нужно сказать, что некоторые подписчики Ольги Рапунцель даже посоветовали девушке покинуть телепроект, ведь именно вне Периметра звездное семейство узнает, сколько стоит фунт лиха.Упрекнули длинноволосую красавицу и за ее отношение к младшей сестре Алене Савкиной. Отметим, что Рапунцель готова практически гнобить свою родственницу ради квартиры, которая по факту, девушке куда нужнее. В общем на каждое предложение Ольги у фолловеров нашлось, что ей ответить, но даже тут участница «Дома-2» увидела только не любовь и зависть пользователей Сети.