В Красноярске под внедорожником провалился асфальт

Автор снимка рассказал, что такую картину он увидел возле Красноярского краевого суда днем 17 августа. На фото видно белую иномарку, которая стоит посреди автотрассы. Переднее колесо автомобиля провалилось под асфальт, из-за чего он оказался под наклоном. В комментариях интернет-пользователи начали возмущаться по поводу того, что центральную дорогу Красноярска ремонтируют практически каждый год, однако трасса становится только хуже.Жители города считают, что вместо исправления ситуации, администрация только ищет виновных, а положение на дорогах Красноярска фактически не меняется.