Диана Арбенина сравнила Монеточку с Земфирой

Артистка отметила, что многие современные музыканты стараются за счет эпатажа обрести себе славу, однако это очень редко интересует общество. Сейчас среди певцов действительно мало людей, умеющих писать хорошие песни. Звезда привела в пример композицию Басты под названием «Сансара», которая ей очень понравилась.В целом, Диана Арбенина жестко не критиковала Монеточку, однако Земфира назвала ее голос «омерзительным», что возмутило интернет-пользователей.