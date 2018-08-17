Диана Арбенина сравнила Монеточку с Земфирой
Диана Арбенина, высказывая свое мнение о Монеточке, сравнила ее с певицей Земфирой. По мнению солистки группы «Ночные снайперы», когда Рамазанова спела песню о СПИДе — это была заявка на успех, чего нельзя сказать о Лизе Гырдымовой.
Артистка отметила, что многие современные музыканты стараются за счет эпатажа обрести себе славу, однако это очень редко интересует общество. Сейчас среди певцов действительно мало людей, умеющих писать хорошие песни. Звезда привела в пример композицию Басты под названием «Сансара», которая ей очень понравилась.
В целом, Диана Арбенина жестко не критиковала Монеточку, однако Земфира назвала ее голос «омерзительным», что возмутило интернет-пользователей.
Артистка отметила, что многие современные музыканты стараются за счет эпатажа обрести себе славу, однако это очень редко интересует общество. Сейчас среди певцов действительно мало людей, умеющих писать хорошие песни. Звезда привела в пример композицию Басты под названием «Сансара», которая ей очень понравилась.
В целом, Диана Арбенина жестко не критиковала Монеточку, однако Земфира назвала ее голос «омерзительным», что возмутило интернет-пользователей.