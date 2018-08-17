Экс-участник «Дома-2» Степан Меньщиков признался, что не платит алименты

«Мы развелись еще в начале августа. Никаких конфликтов по поводу раздела имущества или денег не было. Мы уже давно не живем вместе, поэтому развод стал логичным завершением отношений. Мы с Женей цивилизованные люди, уважаем друг друга, поэтому решили не скандалить из-за финансовых вопросов», - заявил Степан Меньщиков.

В конце прошедшего года стало известно, что экс-звезда прославленной телестройки «Дом-2» разводится с женой. Степан Меньщиков и Евгения Шамаева воспитывали двоих детей, причем, на момент расставания, младшей Варе еще не исполнилось даже годика.После развода Степан и Евгения решили остаться в хороших отношениях. По словам семейства, они попытались минимизировать для наследников последствия расставания их родителей. Нужно сказать, что преданных поклонников звездного семейства очень удивила новость о том, что Меньщиков и Шамаева расстаются, ведь практически каждый из них считал парочку примерной семьей, на которую стоит ровняться.Отметим, что Степан Меньщиков и Евгения Шамаева прожили вместе семь лет и только последние два года бывшие участники одного из самых скандальных и популярных телепроектов России были официально женаты. Верные фанаты были уверены, что парочка никогда не расстанется, тем более, что супруги занимались воспитанием двоих отпрысков – сына Ивана и дочери Варвары.Несколько часов назад Меньщиков опубликовал у себя на страничке в социальной сети Инстаграм пост, который посвятил своей бывшей супруге Евгении. В своем послании Степан поблагодарил Шамаеву за все то время, когда они были счастливы вместе, а также пожелал брюнетке всего хорошего.Бывший участник «Дома-2» уверил подписчиков, что искренне хочет, чтобы его экс-супруга в ближайшее время повстречала мужчину, который не только будет идеальным для нее, но и сделает ее жизнь яркой, разнообразной и интересной. Сам же шоумен планирует заботиться только о наследниках.На сегодняшний день Степан Меньщиков готов исполнить любое пожелание своих детей и ни в чем им не смеет отказывать. Мужчина решил даже поселиться жить поближе к Евгении Шамаевой и детям, чтобы как можно чаще с ними видеться. Стоит подчеркнуть, что даже после громкого скандала с тестом ДНК экс-звезда «Дома-2» не отказался от сына Ивана и продолжает называть мальчика родным.Как стало известно, судом не были назначены алименты официально, однако Степан Меньщиков не намерен отказываться финансово помогать Евгении и старается содействовать своей бывшей супруге во всех расходах, которые касаются воспитания их наследников.К слову, преданные поклонники звездного семейства, хоть и расстроились, узнав, что Степан Меньщиков и Евгения Шамаева все-таки официально развелись, но по-прежнему восхищаются мудростью обоих родителей.