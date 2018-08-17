АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Три самых некрасивых женщины, правившие миром
EUR 76.06 USD 66.89
Курс валют на 17.08.2018

Экс-участник «Дома-2» Степан Меньщиков признался, что не платит алименты

Бывший участник скандально-известного реалити-шоу «Дом-2» Степан Меньщиков признался преданным поклонникам, что не платит алименты.

В конце прошедшего года стало известно, что экс-звезда прославленной телестройки «Дом-2» разводится с женой. Степан Меньщиков и Евгения Шамаева воспитывали двоих детей, причем, на момент расставания, младшей Варе еще не исполнилось даже годика.

Экс-участник «Дома-2» Степан Меньщиков признался, что не платит алименты

После развода Степан и Евгения решили остаться в хороших отношениях. По словам семейства, они попытались минимизировать для наследников последствия расставания их родителей. Нужно сказать, что преданных поклонников звездного семейства очень удивила новость о том, что Меньщиков и Шамаева расстаются, ведь практически каждый из них считал парочку примерной семьей, на которую стоит ровняться.

Отметим, что Степан Меньщиков и Евгения Шамаева прожили вместе семь лет и только последние два года бывшие участники одного из самых скандальных и популярных телепроектов России были официально женаты. Верные фанаты были уверены, что парочка никогда не расстанется, тем более, что супруги занимались воспитанием двоих отпрысков – сына Ивана и дочери Варвары.

«Мы развелись еще в начале августа. Никаких конфликтов по поводу раздела имущества или денег не было. Мы уже давно не живем вместе, поэтому развод стал логичным завершением отношений. Мы с Женей цивилизованные люди, уважаем друг друга, поэтому решили не скандалить из-за финансовых вопросов», - заявил Степан Меньщиков.


Экс-участник «Дома-2» Степан Меньщиков признался, что не платит алименты

Несколько часов назад Меньщиков опубликовал у себя на страничке в социальной сети Инстаграм пост, который посвятил своей бывшей супруге Евгении. В своем послании Степан поблагодарил Шамаеву за все то время, когда они были счастливы вместе, а также пожелал брюнетке всего хорошего.

Бывший участник «Дома-2» уверил подписчиков, что искренне хочет, чтобы его экс-супруга в ближайшее время повстречала мужчину, который не только будет идеальным для нее, но и сделает ее жизнь яркой, разнообразной и интересной. Сам же шоумен планирует заботиться только о наследниках.

На сегодняшний день Степан Меньщиков готов исполнить любое пожелание своих детей и ни в чем им не смеет отказывать. Мужчина решил даже поселиться жить поближе к Евгении Шамаевой и детям, чтобы как можно чаще с ними видеться. Стоит подчеркнуть, что даже после громкого скандала с тестом ДНК экс-звезда «Дома-2» не отказался от сына Ивана и продолжает называть мальчика родным.

Экс-участник «Дома-2» Степан Меньщиков признался, что не платит алименты

Как стало известно, судом не были назначены алименты официально, однако Степан Меньщиков не намерен отказываться финансово помогать Евгении и старается содействовать своей бывшей супруге во всех расходах, которые касаются воспитания их наследников.

К слову, преданные поклонники звездного семейства, хоть и расстроились, узнав, что Степан Меньщиков и Евгения Шамаева все-таки официально развелись, но по-прежнему восхищаются мудростью обоих родителей.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 16:54
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Сети выложили видео с самым быстрым Volkswagen
Чак Норрис принял участие в сьемках рекламы
Назван ТОП-10 самых популярных китайских авто у
Главе МИД Австрии Карин Кнайсль предложили уйти с
Ольга Рапунцель призналась поклонникам, что ей
Марсоход NASA обнаружил на Красной планете
Отсутствие нормального сна и режима дня могут
Александр Клюквин рассказал, как он встретил
Экс-участник «Дома-2» Степан Меньщиков признался,
Актриса Светлана Степанковская из-за похудения
Сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко Александр
«Разоблачили!»: Ольга Бузова попалась на ужине с
Эвелина Бледанс решила продать свой загородный
После достижения определенного возраста человека
Эксперт назвал публичной риторикой угрозы Киева
Рустам Солнцев рассказал о скверном характере
Под Курском был избит участник «Битвы
Археологи обнаружили в Крыму склеп с изображением
Эксперты сравнили характеристики смартфонов Oppo
Ученые нашли в Австралии останки самых первых
Компании «Балтика» удалось укрепить свои
Марина Африкантова выбирает свадебное платье
Актер Евгений Леонов-Гладышев госпитализирован в
Влад Кадони высмеял Ирину Пинчук и Алиану
На Луне обнаружен гигантский НЛО в виде
Дана Борисова на шоу «Прямой эфир» готова
Вирусы и водоросли могут скапливаться в воздухе и
Nokia 21 августа обещает показать самый ожидаемый
Экс-участник «Дома-2» Антон Гусев планирует
Стали известны расценки нового кроссовера версии
Просмотреть все новости