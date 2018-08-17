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Сергей Шнуров сочинил хулиганскую песню для саундтрека «Гоголь. Страшная месть»

Сергей Шнуров в своем стиле написал хулиганскую композицию для саундтрека киноленты «Гоголь. Страшная месть». Данную песню автор исполнил лично.

Сергей Шнуров сочинил хулиганскую песню для саундтрека «Гоголь. Страшная месть»


Творение певца имеет эротический подтекст. Лирический герой, обращаясь к своей возлюбленной, называет ее «ласковой дьяволицей» и «карманной вампиршей». Лидер группы «Ленинград» не отходит от личного индивидуального стиля. Но в этот раз в песне нет нецензурных слов, что не совсем свойственно творчеству Сергея Шнурова. Музыкант сказал, что записать саундтрек к фильму «Гоголь. Страшная месть» ему предложил сам кинорежиссёр Егор Баранов.



Трейлер демонстрирует события XVII века. Данная кинолента – это эпическое завершение трилогии, которая создана на основе биографии и произведений популярного писателя Николая Гоголя. В третьей части встретятся все герои франшизы для того, чтобы найти убийцу девушек Диканьки и разоблачить Черного Всадника. Заключительная часть проекта канала ТВ-3, а также продюсерской компании «Среда», выйдет на широкие экраны 30 августа.

 
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Культура
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 18:55
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