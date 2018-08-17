Сергей Шнуров сочинил хулиганскую песню для саундтрека «Гоголь. Страшная месть»

Творение певца имеет эротический подтекст. Лирический герой, обращаясь к своей возлюбленной, называет ее «ласковой дьяволицей» и «карманной вампиршей». Лидер группы «Ленинград» не отходит от личного индивидуального стиля. Но в этот раз в песне нет нецензурных слов, что не совсем свойственно творчеству Сергея Шнурова. Музыкант сказал, что записать саундтрек к фильму «Гоголь. Страшная месть» ему предложил сам кинорежиссёр Егор Баранов.Трейлер демонстрирует события XVII века. Данная кинолента – это эпическое завершение трилогии, которая создана на основе биографии и произведений популярного писателя Николая Гоголя. В третьей части встретятся все герои франшизы для того, чтобы найти убийцу девушек Диканьки и разоблачить Черного Всадника. Заключительная часть проекта канала ТВ-3, а также продюсерской компании «Среда», выйдет на широкие экраны 30 августа.