МКС запустила в космос спутники школьников из города Сочи
Международная космическая станция запустила новые модели научно-образовательных спутников - «СириусСат-1» и«СириусСат-2». Их собрали школьники на базе образовательного центра «Сириус» города Сочи совместно с инженерами «СПУТНИКС».
Пресс-служба компании рассказала, что запущенные в космос научно-образовательные космические аппараты работают совместно с сетью наземных станций. Это позволит специалистам и ученым в режиме реального времени вести наблюдение за состоянием космической погоды. При этом данные передаются одновременно с разных областей околоземного пространства,а также на низкой орбите.
Получать данные с этих аппаратов будут студенты в лабораториях и школьники, которые посещают космические кружки. Кроме того, спутники работают на радиолюбительских частотах, позволяя любому желающему воспользоваться результатами собранной информации.
Пресс-служба компании рассказала, что запущенные в космос научно-образовательные космические аппараты работают совместно с сетью наземных станций. Это позволит специалистам и ученым в режиме реального времени вести наблюдение за состоянием космической погоды. При этом данные передаются одновременно с разных областей околоземного пространства,а также на низкой орбите.
Получать данные с этих аппаратов будут студенты в лабораториях и школьники, которые посещают космические кружки. Кроме того, спутники работают на радиолюбительских частотах, позволяя любому желающему воспользоваться результатами собранной информации.
Наука
Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 19:30