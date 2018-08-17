МКС запустила в космос спутники школьников из города Сочи

Пресс-служба компании рассказала, что запущенные в космос научно-образовательные космические аппараты работают совместно с сетью наземных станций. Это позволит специалистам и ученым в режиме реального времени вести наблюдение за состоянием космической погоды. При этом данные передаются одновременно с разных областей околоземного пространства,а также на низкой орбите.Получать данные с этих аппаратов будут студенты в лабораториях и школьники, которые посещают космические кружки. Кроме того, спутники работают на радиолюбительских частотах, позволяя любому желающему воспользоваться результатами собранной информации.