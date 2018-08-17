Чак Норрис принял участие в сьемках рекламы «супергеройского» пикапа Toyota Tacoma

Знаменитость оставляет свой автограф на крыле пикапа Toyota Tacoma, после чего авто вытаскивает полицейского из песков, достает футбольный мяч, который застрял на дереве. Транспортное средство также спасает рабочего, упавшего со строительных лесов, скользит по волнам, одерживает победу на шахматном турнире и побеждает злодея «врукопашную».В США пикап Toyota Tacoma можно купить с 2,7-литровым бензиновым мотором мощностью на 161 лошадку и 3,5-литровым двигателем V6 выдающим 281 л.с. Они работают в паре с шестиступенчатой «механикой» или шестидиапазонным «автоматом». Привод — задний, полный.